Mısır Vatandaşları, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle Dayanışma Gösterisi Yaptı

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Mısır vatandaşları, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla Refah Sınır Kapısı önünde gösteri yaptı.

Mısır'ın özel televizyon kanalı El- Kahire El-İhbariyye'ye göre, Mısır Sivil ve Kalkınma Eylemi Ulusal İttifakı adlı sivil toplum kuruluşu (STK) gönüllüleri, Gazze ile Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı önünde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla bir gösteri düzenledi.

Mısırlı eylemciler, "Filistin halkına yönelik acımasız saldırıyı reddettiklerini ve insani yardım sağlamaya devam etme kararlılıklarını" ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, başkent Kahire'deki Polis Akademisinde yaptığı konuşmada, "Mısır, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki masum sivillerin 5 ayı aşkın süredir devam eden savaş belasından kurtarılması için her türlü çabayı gösteriyor." demişti.

"Birkaç gün içinde" Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını temenni ettiğini belirten Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamak için günlük binlerce ton yardıma ihtiyaç olduğunu sözlerine eklemişti.