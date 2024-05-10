Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze\'de ateşkes için görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile Gazze Şeridi'nde en kısa sürede ateşkesin sağlanması meselesini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hamas ve İsrail heyetlerinin ateşkes müzakerelerinin sonuçlarını görüşmek üzere Kahire'den ayrılmasından saatler sonra Şukri ile Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakanlar, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki güvenlik ve insani durumda yaşanan gelişmeler ile Kahire'de devam eden ateşkes ve esir takasını öngören bir ateşkese varmak için yürütülen müzakerelerin içinde bulunduğu hassas atmosfere odaklandı.

Mısır ve ABD'li Bakanlar, tarafların ateşkes anlaşmasına varmak için esneklik ve gerekli çabayı göstermesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını kontrol altına almasının yansımaları ve bu durumun devam etmesinin taşıdığı riskler tartışıldı.

Bakanlar, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmelerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtirken Şukri, Gazze'de "mümkün olan en kısa sürede ateşkese ulaşmanın gerekliliğini" vurguladı.

Mısırlı Bakan Şukri, İsrail'in Filistin'in Refah bölgesine saldırılarının risklerine, yol açacağı insani felakete, bölgenin istikrar ve güvenliğini etkileyecek boyuttaki sonuçlarına dikkati çekti.

Açıklamada, Blinken'ın da bu konuda Mısırlı mevkidaşı ile hemfikir olduğu kaydedildi.