Mısır ve BAE, Gazze'ye beşinci kez havadan yardım ulaştırdı

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne beşinci defa havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.
BAE haber ajansı (WAM), BAE ve Mısır hava kuvvetlerinin ortak operasyonuyla Gazze'ye 10 gün önce havadan yardım gönderilmeye başlandığını belirterek, son yardımın da bu operasyonun parçası olarak yapıldığını kaydetti.
Gazze'ye yardımın hava yoluyla beşinci defa ulaştırıldığı ifade edilen haberde, yardımların "Filistinlilerin savaş sebebiyle yaşadığı acıları hafifletmek ve zorlukları aşmalarına yardımcı olmak" amacını taşıdığı kaydedildi.
Mısır ve BAE'nin ortak operasyonuyla 62 ton gıda ve tıbbi yardımın Gazze'deki Filistinlilere ulaştırıldığı bilgisi verildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş'a atanan müzik öğretmenlerinin öncülüğünde kurulan 'Dulkadiroğlu Orkestrası', depremin acılarını ve yaşanan travmaları atlatmak ve deprem sonrasında yardım elini uzatan illere teşekkür etmek için müziğin birleştirici gücünü kullandı. Orkestra, Nevşehir'e düzenlediği konserle deprem bölgesine yardım elini uzatanlara teşekkür etti.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararı verilen 17 şüpheli cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı, Muammer Özcura, Mehmet Savurgan, Cevdet Korkmaz, Veli Arda ve Murat Avşarünal, Kütahya merkez ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor. Adaylar, köy ziyaretlerinde muhtarlar ve köylülerle bilgi alışverişinde bulunuyor. Muhtarlar ve köylülerin taleplerini dinleyen adaylar, köylerdeki sorunları tespit ederek çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.
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