Mısır ve BAE, Gazze'ye beşinci kez havadan yardım ulaştırdı - Son Dakika
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Mısır ve BAE, Gazze'ye beşinci kez havadan yardım ulaştırdı

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne beşinci defa havadan yardım ulaştırdığı açıklandı. BAE ve Mısır hava kuvvetlerinin ortak operasyonuyla Gazze'ye 10 gün önce havadan yardım gönderilmeye başlandığı belirtilirken, son yardımın da bu operasyonun parçası olarak yapıldığı kaydedildi. Yardımların amacı, Filistinlilerin savaş sebebiyle yaşadığı acıları hafifletmek ve zorlukları aşmalarına yardımcı olmaktır. Mısır ve BAE'nin ortak operasyonuyla 62 ton gıda ve tıbbi yardımın Gazze'deki Filistinlilere ulaştırıldığı bilgisi verildi. İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli öldürüldü, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirildi.

09.03.2024 01:05
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Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne beşinci defa havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

BAE haber ajansı (WAM), BAE ve Mısır hava kuvvetlerinin ortak operasyonuyla Gazze'ye 10 gün önce havadan yardım gönderilmeye başlandığını belirterek, son yardımın da bu operasyonun parçası olarak yapıldığını kaydetti.

Gazze'ye yardımın hava yoluyla beşinci defa ulaştırıldığı ifade edilen haberde, yardımların "Filistinlilerin savaş sebebiyle yaşadığı acıları hafifletmek ve zorlukları aşmalarına yardımcı olmak" amacını taşıdığı kaydedildi.

Mısır ve BAE'nin ortak operasyonuyla 62 ton gıda ve tıbbi yardımın Gazze'deki Filistinlilere ulaştırıldığı bilgisi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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