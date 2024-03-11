Mısır ve BAE, Gazze'ye yedinci kez havadan yardım ulaştırdı

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yedinci defa havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.
BAE Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Harekat Komutanlığı, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BAE-Mısır Hava Kuvvetleri uçakları tarafından Gazze'nin kuzeyine yedinci defa havadan insani yardım ulaştırıldığı belirtildi.
Havadan yardım ulaştırma operasyonunun, her iki ülkenin ortak ekipleri tarafından, onlarca ton gıda ve tıbbi yardım taşıyan uçaklarla gerçekleştirildiği aktarıldı.
Öte yandan Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Mısır Hava Kuvvetleri mensuplarının Ürdün ve bazı "dost ve kardeş" ülkelerle işbirliği içinde bir dizi yardım misyonu gerçekleştirdiği ifade edildi.
Operasyonun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail saldırılarından etkilenen bölgelere hava yoluyla acil yardım sağlamayı amaçlayan uluslararası koalisyonun faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, yardımların, Gazze'nin kuzeyine havadan yardım göndermek üzere Mısır ve BAE'nin oluşturduğu "hava köprüsü" çerçevesinde El- Ariş Havalimanından kalkış yapan askeri nakliye uçaklarıyla ulaştırıldığına işaret edildi.
"Hayır Kuşları" olarak isimlendirilen operasyonun başladığı 29 Şubat'tan bu yana BAE ve Mısır tarafından Gazze Şeridine ulaştırılan insani yardım miktarı 311 tona ulaştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinli öldürüldü, 72 bin 654 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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