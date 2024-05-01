Mısır ve Fransa, Gazze\'deki ateşkesin yollarını ele aldı

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin yollarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Şukri ile Fransız mevkidaşı arasında, Kahire'ye yaptığı sürpriz ziyaret sırasında yoğun görüşmeler yapıldı." denildi.

Görüşmelerin "Gazze'deki krizi çözmenin yolları konusundaki müzakereleri de kapsadığına" yer verilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde devam eden savaşı durdurmayı ve insani durumun kötüleşmesini engellemeyi amaçlayan yoğun çabaların olduğuna" işaret edildi.

Mısır'ın Al-Qahera News televizyonuna bugün sabah saatlerinde konuşan üst düzey bir kaynak, "Ateşkes anlaşmasına varma çabaları, olumlu bir atmosferde devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Adı açıklanmayan kaynak, "İki taraf (İsrail ve Hamas) arasındaki bazı tartışmalı noktaları çözmek için Mısır'da ilgili tüm taraflarla istişareler yapılıyor." bilgisini vermişti.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan'da Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere 22 Nisan'da Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.