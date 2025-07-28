Mısır ve Katar'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Mısır ve Katar dışişleri bakanları, Gazze'de derhal ateşkese varılması için çalışmaları sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefonda görüştü.

Abdulati ile Al Sani, görüşmede, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra ateşkese varılması için yürüttükleri çalışmaları ele aldı.

Görüşmede ayrıca Mısır'ın ev sahipliği yapması beklenen Gazze'nin yeniden imarı konulu uluslararası konferansın hazırlıkları da değerlendirildi.

Bakanlar, Gazze'de derhal ateşkese varılması, insani yardımların girmesi ve İsrail'in işlediği suçların durdurulması için çalışmaları ve müzakereleri sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye ise dünkü açıklamasında açlık ve katliamlar sürerken, İsrail ile müzakerelere devam etmenin bir anlamı olmadığını söylemişti.