Mısır ve Katar'dan Gazze için işbirliği

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KAHİRE, 28 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Sani çarşamba günü Kahire'de bir araya gelerek Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik ortak çabaları ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çabalar ile Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırılması konuları da ele alındı.

İki lider, görüşmede Filistin halkını desteklemek ve uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda bağımsız, egemen bir devlet kurmaya ilişkin meşru haklarını ve Filistin ulusal çıkarlarını korumak yönündeki ortak çabaların önemine vurgu yaptı.

İki lider ayrıca, Filistin halkının acılarını hafifletmek üzere gerekli insani desteğin sağlanması için ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu.

Katar Başbakanı, Mısır'ın Gazze halkına insani yardım sağlamak üzere sürdürdüğü çabaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

El Sani ayrıca, Filistin halkını desteklemede etkili bir adım olarak Gazze'deki insani müdahaleyi güçlendirmeyi amaçlayan ve Kahire'nin ev sahipliği yapacağı bakanlar konferansının sonuçlarını geliştirmeyi istediklerini de sözlerine ekledi.