Mısır ve Körfez Ülkeleri İletişimde

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ummanlı mevkidaşlarıyla ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Abdulati, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmede başta ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin gelişmeler olmak üzere bölgesel gündem değerlendirildi.

Gerilimin azaltılması ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla müzakere sürecinin desteklenmesinin önemine işaret edilen görüşmelerde, Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Görüşmelerde ayrıca, bölgedeki deniz ulaşımının güvence altına alınması, su yollarında serbest geçişin korunması, bu geçişleri engelleyecek herhangi bir ücret uygulanmaması ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınması konusunda görüş birliğine varıldı.

Bakanların görüşmelerinde ayrıca Mısır ile BAE, Bahreyn ve Umman arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecek dönemde karşılıklı koordinasyonun sürdürülmesi konusunda ortak irade teyit edildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, görüşmede Manama'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik ortak koordinasyonun güçlendirilmesinin ele alındığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Bakanlar Toplantısı'nın sonuçları hakkında bilgi verdi.

Abdulati ile Zeyyani'nin görüşmesinde, Mısır ile Körfez ülkelerinin güvenliğinin birbiriyle yakından bağlantılı olduğu belirtilerek, Körfez güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Abdulati'nin Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile yaptığı görüşmede ise Filistin meselesindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, Filistin meselesinin bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasının temel unsuru olduğu vurgulanarak, gerilimin düşürülmesi ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını sağlayacak siyasi sürecin yeniden başlatılması için çabaların artırılması gerektiği kaydedildi.