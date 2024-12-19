Mısır, 3 aylık aradan sonra başkent Kahire'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a direkt uçuşların yeniden başladığını duyurdu.
Mısır Hava Yolları'ndan (EgyptAir) yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'daki durumun istikrar kazanması üzerine 3 aylık bir aradan sonra Kahire ile Beyrut arasında doğrudan uçuşların yeniden başladığı" belirtildi.
Açıklamada, bugün Kahire'den Beyrut'a ilk uçak seferinin yapıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Mısır ve Lübnan Arasındaki Direkt Uçuşlar Yeniden Başladı - Son Dakika
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