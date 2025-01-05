Mısır ve Lübnan'dan Suriye için siyasi geçiş çağrısı

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KAHİRE, 5 Ocak (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Bouhabib ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'de dış müdahaleden uzak bir siyasi geçiş süreci çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, iki bakan görüşmede Suriye halkının iradesini desteklemenin ve Suriye'nin kaynaklarını, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumanın önemini vurguladı. Bakanlar ayrıca, "yabancı dikteler olmaksızın" tamamen Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir geçiş sürecinin gerekliliğine dikkat çekti.

Açıklamaya göre iki bakan, parlamentodaki siyasi bölünme nedeniyle Kasım 2022'den bu yana cumhurbaşkanından yoksun olan Lübnan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının gerekliliğini de ele aldı.

Abdulati, Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı boşluğunu sona erdirmek için "herhangi bir dış müdahale olmaksızın" ulusal bir mutabakata varmanın önemini vurguladı.

Telefon görüşmesi, Esad hükümetinin Aralık 2024'te düşmesinden sonra, Mısır'ın Suriye'ye ilk yardım uçağını göndermesinin hemen ardından gerçekleşti.