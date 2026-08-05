Mısır ve Lübnan, İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü - Son Dakika
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Mısır ve Lübnan, İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü

Mısır ve Lübnan, İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü
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Mısır ve Lübnan, telefon görüşmesinde Lübnan-İsrail müzakerelerini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

KAHİRE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, telefonda Lübnan'daki son gelişmeleri ve devam eden Lübnan- İsrail müzakerelerini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdulati salı günkü görüşmede, mevcut zorluklarla mücadelede Mısır'ın Lübnan ile tam dayanışma içinde olduğunu yineleyerek, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi yönündeki tutumlarını vurguladı.

Abdulati, Lübnan'ın egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlalin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Abdulati, devletin otoritesi ve egemenliğinin tüm ulusal topraklarda geçerli olmasını sağlama sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için Lübnan Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Lübnan'ın devlet kurumlarına destek verilmesinin önemine de dikkat çekti.

Selam ise Lübnan'a verdiği destek için Mısır'a müteşekkir olduklarını belirterek, karşılıklı ilgi alanlarına giren konularda Mısır ile yakın koordinasyon ve istişareleri sürdürme kararlılıklarını yineledi.

İsrail-Lübnan çerçeve anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere salı günü İtalya'nın başkenti Roma'da ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında yeni bir görüşme turu başladı.

Çerçeve anlaşması, İsrail ile Hizbullah arasında 2 Mart'ta başlayan çatışmalara son verilmesini hedefliyor. Anlaşma ayrıca, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden kademeli olarak çekilmesini ve bölgeye Lübnan ordusunun konuşlandırılmasını öngörüyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır ve Lübnan, İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü - Son Dakika

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