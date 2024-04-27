Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze Konusunda Riyad'da Toplantıya Katılacak - Son Dakika
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Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze Konusunda Riyad'da Toplantıya Katılacak

Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze Konusunda Riyad\'da Toplantıya Katılacak

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek forumda Gazze konusunda bir toplantıya katılacak. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de toplantıya katılacak. Toplantıda, Gazze'deki son durum ve Filistin meselesi ele alınacak.

27.04.2024 20:35
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek forumda Gazze konusunda bir toplantıya katılacağı açıklandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şukri'nin Riyad Ekonomik Forumu için Suudi Arabistan'a gideceği duyuruldu

Açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı, forum haricinde Gazze Şeridi'ndeki durum ve Filistin meselesiyle ilgili birçok önemli toplantıya katılacak." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki son durumu görüşmek üzere düzenlenecek toplantıya Arap ülkelerinden temsilcilerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in de katılacağı bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Safedi'nin resmi ziyaret kapsamında Riyad Ekonomik Forumu için Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi.

Açıklamada, Safedi'nin Gazze için düzenlenecek toplantıya iştirak edeceği, aynı zamanda ikili görüşme ve mevkidaşlarıyla birçok toplantıya katılacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da 28-29 Nisan'daki Riyad Ekonomik Forumu, bu yıl "Küresel İşbirliği, Büyüme ve Kalkınmak için Enerji" başlığıyla düzenleniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 388 Filistinli öldürüldü, 77 bin 437 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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