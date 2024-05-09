Mısır ve Ürdün, Filistinlilerin tehcir edilmesini reddettiklerini yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır ve Ürdün, Filistinlilerin tehcir edilmesini reddettiklerini yeniledi

Mısır ve Ürdün, Filistinlilerin tehcir edilmesini reddettiklerini yeniledi

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavine ile yaptığı basın toplantısında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin Filistinlilerin tehcir edilmesini ve Filistin davasını reddettiğini vurguladı. Medbuli, Gazze'deki krizin iki devletli çözümle çözülebileceğini belirtti. Ürdün Başbakanı Hasavine ise Cumhurbaşkanı Sisi'ye Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin reddedilmesi yönündeki ortak tutumu iletti.

09.05.2024 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır ve Ürdün, Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan Filistinlilerin tehcir edilmesini reddettiklerini yeniledi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesini ziyaret eden Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavine ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Medbuli, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Filistinlilerin tehcir edilmesini ve Filistin davasını Mısır ve Ürdün'ün pahasına tasfiye etme girişimini tamamen reddettiğini vurguladı." dedi.

Medbuli, Filistinlilerin Gazze'den tehcirine yönelik herhangi bir adımın Batı Şeria'dan tehcirlerine de uzanabileceğini ve Mısır ile Ürdün'ün bunu reddetme konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Gazze'deki eşi görülmemiş krizin ancak iki devletli çözümün etkinleştirilmesi ve uygulanmasıyla çözülebileceğini kaydeden Medbuli, tüm dünyaya bu çözümü uygulamak için tüm adımları atmaları çağrısında bulundu.

Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafının, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sürekli açık olduğunu dile getiren Medbuli, ülkesinin, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması yönünde gerçek adımların atılması için çaba harcadığını söyledi.

Başbakan Hasavine de Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin tamamen reddedilmesi yönündeki ortak tutumu vurgulayan" sözlü bir mesaj ilettiğini ifade etti.

Hasavine, Kral 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Sisi ve Arap liderler arasında Gazze'de ateşkes sağlanması ve iki devletli çözümün uygulanması için net bir yol izlenmesi amacıyla siyasi ufkun yeniden üretilmesi yönünde ortak çabalar olduğunu aktardı.

Kral 2. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Sisi'ye gönderdiği mesajın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurmaya matuf Mısır-Ürdün ortak çabalarını içerdiğini dile getiren Hasavine, Mısır ve Ürdün'ün, İsrail'in Refah kentine yönelik herhangi bir askeri saldırısını reddettiğini ve dünya ülkelerinin bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Ürdün, Filistinlilerin tehcir edilmesini reddettiklerini yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:23 İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 21:40:07. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır ve Ürdün, Filistinlilerin tehcir edilmesini reddettiklerini yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement