Mısır ve Yunanistan, iki ülke arasında Yüksek İşbirliği Konseyi kurulmasına yönelik ortak bildiri imzaladı.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başkent Kahire'de iki ülke arasında Yüksek İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzaladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığının açıklamasında konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Dün de Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında, ilişki düzeyinin stratejik ve kapsamlı ortaklığa yükseltilmesi deklarasyonu imzalanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Mısır ve Yunanistan Yüksek İşbirliği Konseyi kurulması için ortak bildiri imzaladı - Son Dakika
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Gazze'ye destek için düzenlenen programa katıldı. Karamollaoğlu, zulmün sona ereceğini ve hesabının sorulacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek olaylı maçın ardından Trabzon'dan ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın otobüsü, güvenlik önlemleriyle Trabzon Havalimanı'na götürüldü. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri, devletin desteğini ve güvenlik önlemlerini vurgulayarak sakin olunması gerektiğini belirtti. Takım, Trabzon Valisi ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
Mazhar Alanson ile Fuat Güner, 52 yıl beraber müzik yaptığı grup arkadaşları Özkan Uğur'u toprağa verdikten 7 ay sonra ilk konserlerini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Konserlerine 'Güllerin İçinden' şarkısıyla başlayan grup, şarkının son bölümünde led ekrana yansıtılan Özkan Uğur'un bass gitarıyla yaptığı solo performansına yer verdi. Bu anlarda 'Özkan hep bizimle' mesajını veren iki dev sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı. Atlantis Yapım'ın organize ettiği yaklaşık 3 saat süren konseri Gülben Ergen, Umut Evirgen ve Alina Boz çifti de izlemeye gelenler arasındaydı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz germe ameliyatından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine 'Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz' mesajını iletti.
Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryada oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşları arasında gerçekleşen silahlı kavgada 1 tabanca ve 8 adet 9 mm boş kovan bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?