Mısır ve Yunanistan Yüksek İşbirliği Konseyi kurulması için ortak bildiri imzaladı

Mazhar-Fuat-Özkan Uğur'un Anısına İlk Konserlerini Verdiler

Mazhar Alanson ile Fuat Güner, 52 yıl beraber müzik yaptığı grup arkadaşları Özkan Uğur'u toprağa verdikten 7 ay sonra ilk konserlerini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Konserlerine 'Güllerin İçinden' şarkısıyla başlayan grup, şarkının son bölümünde led ekrana yansıtılan Özkan Uğur'un bass gitarıyla yaptığı solo performansına yer verdi. Bu anlarda 'Özkan hep bizimle' mesajını veren iki dev sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı. Atlantis Yapım'ın organize ettiği yaklaşık 3 saat süren konseri Gülben Ergen, Umut Evirgen ve Alina Boz çifti de izlemeye gelenler arasındaydı.