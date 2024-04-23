Mısırlı öğrenciler TDV burs programına yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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Mısırlı öğrenciler TDV burs programına yoğun ilgi gösterdi

Mısırlı öğrenciler TDV burs programına yoğun ilgi gösterdi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın uluslararası burs programına başvuran Mısırlı öğrencilerin mülakatlara olan ilgisi büyük oldu. Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilen yazılı sınav ve mülakatlara katılan onlarca öğrenci, başarılı olanlar Türkiye'de eğitim alma fırsatı elde edecek. Mülakatların çarşamba günü sona ereceği belirtildi.

23.04.2024 21:43
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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası burs programından yararlanmak isteyen Mısırlı öğrencilerin mülakatlara ilgisi oldukça yoğun oldu.

Aileleriyle birlikte Kahire Yunus Emre Enstitüsü'ne (YEE) gelen onlarca öğrenci, yazılı sınav ve mülakatlara katıldı.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programları için başvuran 900 öğrencinin katılacağı ölçme değerlendirmenin ardından başarılı olanlar Türkiye'de eğitim görme fırsatı bulacak.

Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "YEE, Mısır'ın Türkiye'ye açılan kapısı konumunda. Her yıl hem YTB bursları hem de çeşitli üniversitelerin burs programlarının mülakatlarına ev sahipliği yapıyoruz. Lise, lisans, yüksek lisans düzeyinde birçok burs mülakatları burada gerçekleşiyor. Hem Türkçeye hem de Türkiye'de eğitime her geçen yıl artan bu ilgiden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Boyraz, pazar günü başlayan mülakatların çarşamba günü sona ereceğini söyledi.

Mısır'ın Kalubiyye şehrinden gelen Ziyad es-Said, "TDV burslarını çeşitli bilimlerin yanı sıra dini ilimleri de öğrenmek için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Türkiye'de devlet okullarındaki eğitimin kaliteli olduğu biliniyor, ayrıca TDV bursları, farklı kültürlerden gelen öğrencilerle kaynaşmayı, kültürlerarası etkileşim imkanı da sağlıyor." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden İman Mustafa el-Bedevi'nin babası ise, "TDV burslarına kızım için başvuru yaptım. Türkiye, eğitim kalitesi konusunda Avrupa standartlarında ve Müslüman bir ülke. Kızımız, TDV bursunu kazanırsa içimiz gayet rahat olacak." dedi.

TDV burslarına 2024'te 107 farklı ülkeden 10 binin üzerinde öğrenci lise, lisans ve lisans üstü düzeylerde başvuru yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısırlı öğrenciler TDV burs programına yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

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