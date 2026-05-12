Mısra Öz, CHP'ye Katıldı

12.05.2026 21:31
Mısra Öz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den rozetini alarak partiye katıldığını duyurdu.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti rozetini taktığı Mısra Öz, "Sn. Genel Başkanımız rozetimi takarken yalnızca bir partiye değil; eşitliğe, hukuka, laik cumhuriyete ve aydınlık bir geleceğe olan inancımı cesaretle yüreğimde hissettim. Mücadeleden vazgeçmeyen, umudu büyüten herkesle birlikte yürümek çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Çorlu Tren Faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye katıldığını açıkladı. Öz, paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine rozet taktığını belirtti.

Öz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Bir gider, bin geliriz'"

Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetin; adalet, demokrasi ve halk iradesi mücadelesine daha güçlü bir sorumlulukla sahip çıkmanın gururunu yaşadım. Sn. Genel Başkanımız rozetimi takarken yalnızca bir partiye değil; eşitliğe, hukuka, laik cumhuriyete ve aydınlık bir geleceğe olan inancımı cesaretle yüreğimde hissettim. Mücadeleden vazgeçmeyen, umudu büyüten herkesle birlikte yürümek çok kıymetli.

Bize bu ziyarette eşlik eden Canım Berna Özgül'e, daima yanımızda olup, bugün mecliste olmamıza vesile olan Kıymetli vekilim Suat Özçağdaş Bey'e ve nazik ev sahipliği için Sn. Genel Başkanımız Özgür Özel Bey'e sonsuz teşekkür ederim. İnançla, dayanışmayla, hep birlikte."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
