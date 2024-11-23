MİT, 1946 SSCB Casusu Raporunu Yayınladı - Son Dakika
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MİT, 1946 SSCB Casusu Raporunu Yayınladı

MİT, 1946 tarihli SSCB casusuna ait şifreli notaların bulunduğu raporu internet sitesinde paylaştı.

23.11.2024 11:17
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) casusu üzerinden çıkan şifreli notaların yer aldığı 1946 tarihli istihbarat raporunu internet sayfasında yayımladı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "özel koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenileri eklendi.

Bunlardan biri Kars Yuva Amirliği tarafından 1946'da ele geçirilen SSCB casusunun üzerinden çıkan, şifre anahtarı içeren notalar ve buna ilişkin istihbarat raporu oldu.

Söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı:

"Vasil Girigoyenko, Kars yuvasından firara teşebbüs etmişse de suç üstü yakalanmıştır. Tatbik edilen muamele sonunda, vazife ile gönderildiğini ve üzerinde çıkan notaların şifre olduğunu itiraf etmiş ve fakat henüz tam ve kat'i açıklamada bulunulmamıştır. Demir yollarında çalışan Ahmed adında birisini bulacağını, bunun vasıtası ile evvelce Sovyetler tarafından hazırlanıp yurdumuza sokulan Aleksey Petrof'a mülaki olacağını söylemektedir. Ahmed ve Aleksey münasip şekilde aranmaktadır. Neticeden ayrıca bilgi sunulacağını arz."

İngiliz Ataşemiliteri de takip edilmiş

Sitede yayımlanan bir diğer belge ise İngiliz Ataşemiliterinin takibine ilişkin. İzmir Bölge Amirliği'nden 19 Haziran 1932'de Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) gönderilen istihbarat raporunda şunlar kaydedildi:

"İngiliz Ataşemiliteri Binbaşı O'Lary, 14 Haziran 1932'de Afyon treniyle İzmir'e gelmiş ve İzmir Palas'a inmiştir. Kendisi Rumca, Fransızca, İngilizce, Almanca, Türkçe tekellüm etmektedir. İzmir'de konsolosla beraber müstahkem mevki kumandanını ziyaret etmiş ve Bornova'da fırka karargahına gitmiş ise de ziyaret yapmadan dönmüştür. İzmir'in şayanı temaşa mahallelerini gezmiş ve Aydın hattının İngiliz erkanı ile tenis kortunda görüşmüştür.

15 Haziran 1932'de gece Halkevi gazinosuna gitmiş ve kıtaatı fenniye yüzbaşılarından Saim Bey'in sarhoşlukla arkadaşlarıyla yaptığı gevezeliklerini dinlemiş ve not almıştır. (112; zabitimizin söylediği sözlerin vazifeye dair olmadığını bildirmektedir.) İzmir'de şayanı dikkat teması olmamıştır. İzmir Palas'ta bavulu taharri edilmişse de bir şey bulunamamıştır. Bütün notlarının cebindeki not defterinde olduğu anlaşılmıştır. 112 numaralı ajanımız bu not defterinde Türkçe eski harflerle yazılmış bazı adreslerin bahçede not ederken gözüne iliştiğini söylemektedir.

17 Haziran 1932'de sabah treniyle O'Lary Manisa'ya gitmiştir. Manisa ajanımız haberdar edilmek istenilmişse de İzmir'e gelmiş olduğundan Manisa'daki harekatı tetkik ettirilememiştir. Manisa'dan da İstanbul'a hareket edeceği haber alınmıştır efendim. Riyasetialiyeye ve İstanbul Bölge Amirliğine malumaten, 13 Haziran 1932 tarih ve 342 numaralı tahrirata cevaben Ankara Bölge Amirliği'ne arz edilmiştir efendim."

MİT'in internet sitesinde yer alan belgelere belirli periyotlarda yenilerinin ekleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MİT, 1946 SSCB Casusu Raporunu Yayınladı - Son Dakika

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