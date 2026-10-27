MİT Başkanı Kalın, Tahran'da Suudi ve Pakistanlı yetkililerle Pezeşkiyan'la görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MİT Başkanı Kalın, Tahran'da Suudi ve Pakistanlı yetkililerle Pezeşkiyan'la görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güvenlik kaynaklarına göre MİT Başkanı Kalın, dün Tahran'da Suudi ve Pakistanlı yetkililerle birlikte İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Görüşmede Filistin, Lübnan, Hürmüz ve Yemen'deki güvenlik sorunları, ABD-İran müzakereleri ve Mekke Savunma İttifakı ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le birlikte İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüştü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, dün Tahran'da Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı yetkililerle, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai ile bir araya geldi.

Görüşmede Filistin, Lübnan, Hürmüz Boğazı ve Yemen'de yaşanan güvenlik sorunlarının aşılması üzerinde durularak bölgesel sahiplenme, kolektif dayanıklılık, ortak caydırıcılık ve güven inşa edilmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca yapılan görüşmelerde, ABD ile İran arasındaki müzakereler de gündeme geldi.

Söz konusu görüşmelerde, Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde bölgesel işbirliği, dayanışma ve ortak güvenliğin güçlendirilmesinin önemine de dikkat çekildi.

MİT Başkanı Kalın'ın İran'da üst düzey temaslarını sürdürdüğü ziyaret, ABD/İsrail-İran geriliminin tırmandığı bir dönemde Türkiye'nin krizlerde üstlendiği etkin arabuluculuk rolünün önemli bir örneği oldu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriMillî İstihbarat TeşkilatıFilistinPolitikaGüncelLübnanTahranDünyaMekkeYemenİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı Nedeni duyanları şaşırttı Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı
Pelin Karahan’ın para biriktirme yöntemi şaşırttı Sırrını açıkladı Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti İşte üzüntü duyduğu durum Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Uğurcan Çakır’dan Ederson için bomba yorum Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
Antalya’da görülmemiş felaket 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı Antalya'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
09:22
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
08:55
Antalya’da 4 işçinin ölümüne yol açan hortumun seyir terasını vurduğu anlar çıktı
Antalya'da 4 işçinin ölümüne yol açan hortumun seyir terasını vurduğu anlar çıktı
08:40
İstanbul’u sağanak vurdu Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü, D-100 trafiğe kapandı
İstanbul'u sağanak vurdu! Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü, D-100 trafiğe kapandı
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
08:15
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 37 şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 37 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 09:26:04. #7.13#
SON DAKİKA: MİT Başkanı Kalın, Tahran'da Suudi ve Pakistanlı yetkililerle Pezeşkiyan'la görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei