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MİT, DEAŞ'ın Halep'teki Sözde Sorumlusunu Yakaladı - Son Dakika
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MİT, DEAŞ'ın Halep'teki Sözde Sorumlusunu Yakaladı

MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Suriye'nin Halep kentinde yakaladı. Operasyon sonucunda DEAŞ'ın eylem planlamaları deşifre edildi ve örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MİT, DEAŞ\'ın Halep\'teki Sözde Sorumlusunu Yakaladı
01.01.2024 - 11:20,
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Suriye'nin Halep kentinde yakaladı.

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sıddık Taburu sorumlusu 'Hattab El Muhacir' kod adlı Abdullah El Cündi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. MİT Başkanlığı'nca sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı içindeki El Bab'da operasyon düzenledi. DEAŞ'lı terörist, sağ olarak ele geçirildi.

DEAŞ'IN EYLEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Terörist El Cündi ifadesinde, DEAŞ'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini söyleyen terörist, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgiler verdi.

Operasyon sonucunda DEAŞ'ın eylem planlamaları deşifre edildi. Operasyonda ayrıca, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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