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MİT, DEAŞ'ın Horasan Yapılanmasına Darbe Vurdu - Son Dakika
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MİT, DEAŞ'ın Horasan Yapılanmasına Darbe Vurdu

MİT, DEAŞ\'ın Horasan Yapılanmasına Darbe Vurdu

MİT, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenleyerek, örgütün sözde Horasan yapılanmasının eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine ağır darbe vurdu. Operasyon sonucunda, Türkiye'ye yönelik planları engellendi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. MİT'in son 3 yılda gerçekleştirdiği operasyonlarda DEAŞ yöneticileri de dahil olmak üzere birçok terörist etkisiz hale getirildi.

04.02.2024 16:11
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a düzenlediği operasyonla, örgütün sözde Horasan yapılanmasının eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine ağır darbe vurdu.

MİT'in kilise saldırısıyla bağlantılı DEAŞ üyelerine yönelik operasyonunun detayları ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 Ocak'ta Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının faillerinin DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. İstihbarat çalışmaları sonucu kilisedeki saldırının failleriyle bağlantılı olan sözde Horasan vilayeti İstanbul sorumlusu ve onunla hareket eden örgüt üyeleri belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, Afganistan'daki DEAŞ yapılanması sözde Horasan vilayetine bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen çok sayıda kişinin yakalanması ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirilmesi sağlandı. Operasyon sonucunda, DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının eleman temini ile finans ve lojistik faaliyetlerine sekte vurularak Türkiye'ye yönelik planları engellendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının, Türkiye'de güvenlik güçlerinin kontrol ve takibine takılmamak amacıyla yabancı plakalı araçlar kullandığı ve bununla birlikte internet tabanlı uygulamalar üzerinden haberleşmeye önem verdiği tespit edildi. Öte yandan MİT'in son 3 yılda Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde, yurt içinde ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarda DEAŞ yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

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