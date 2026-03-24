MİT Dolandırıcısı Tutuklandı

Antalya'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, mağdur C.G'nin, kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan kişiye 59 bin avro teslim ettiğini beyan etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
C.G'nin şüpheli E.Ç. ile irtibatının devam ettiğini tespit eden ekipler, aynı yöntemi kullanarak C.G'nin bankadan çektiği 42 bin avroyu almaya gelen E.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda şüphelinin cep telefonuna el konulurken, ele geçirilen para da mağdur C.G'ye teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklandı.
