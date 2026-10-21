MİT'in yakaladığı DEAŞ sanığı Kazancı'ya 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis istendi - Son Dakika
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MİT'in yakaladığı DEAŞ sanığı Kazancı'ya 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis istendi

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MİT'in DEAŞ operasyonunda yakalanan Ahmet Kazancı hakkında Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle mütalaa verildi. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda sınır bölgesinde yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı hakkında, yargılandığı davanın ilk duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle mütalaa verildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kazancı ile avukatı katıldı.

Söz verilen Kazancı, 2023 yılında terör örgütü DEAŞ'a kendi isteğiyle katıldığını itiraf etti.

Ülkeden resmi olarak çıkış yaptıktan sonra 1 ay İran'da kaldığını, ardından kendisini Pakistan'a geçirdiklerini ifade eden Kazancı, "Orada 4,5 ay kadar dağlık bölgede tutulduktan sonra beni şehir merkezine indirdiler. Burada medya alanında çalışmaya başlamıştım ama sadece bana Telegram üzerinden verilen gizli içerikleri arşivliyordum. Orada yaklaşık 1,5 sene kaldım. Sürekli baskın olacakmış gibi kaçıyorduk, sürekli ev değiştiriyorduk." dedi.

Uzun süre örgütten kaçma planı yaptığını ve Nisan ayında kaçtığını iddia eden Kazancı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirdi.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında Sanık Ahmet Kazancı'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

MİT, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" medya yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda "Ebu Ubeyde" ve "Ebu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladıktan sonra 17 Haziran'da Türkiye'ye getirmişti.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Kazancı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Millî İstihbarat TeşkilatıGüvenlik3. SayfaGüncelKonyaTerörSon Dakika

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SON DAKİKA: MİT'in yakaladığı DEAŞ sanığı Kazancı'ya 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis istendi - Son Dakika
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