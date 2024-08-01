MİT Koordinatörlüğünde 7 Ülke Arasında Rehine Takası Gerçekleşti - Son Dakika
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MİT Koordinatörlüğünde 7 Ülke Arasında Rehine Takası Gerçekleşti

MİT Koordinatörlüğünde 7 Ülke Arasında Rehine Takası Gerçekleşti

ABD ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 rehinenin karşılıklı takası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinatörlüğünde Ankara'da gerçekleşti.

01.08.2024 17:46
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ABD ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 rehinenin karşılıklı takası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinatörlüğünde Ankara'da gerçekleşti. ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan 1'er uçakla Türkiye'ye getirilen rehinelerden 10'u Rusya, 13'ü Almanya, 3'ünün ABD'ye nakledilmesi sağlandı.

Tarihe geçen takas operasyonunun diyalog kanallarının kurulmasını MİT sağladı. İstihbarat diplomasisini kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takasın müzakereleri yapıldı, ayrıntıları konuşuldu. MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini yürüttü.

7 UÇAK ESENBOĞA'DA

Müzakerelerin ardından takas operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan 1'er uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile rehineler Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Havalimanında rehinelerin değiş-tokuşu MİT'in kontrolünde yapıldı. Rehineler, MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi. Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatları ile yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçakların dönüşü de yine MİT'in onayı gerçekleştirildi. Türkiye'ye getirilen rehinelerden 2'si çocuk, 10 rehine Rusya, 13 rehine Almanya, 3 rehine de ABD'ye nakledilmiş oldu.

ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Tüm tarafların uzun süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu oldu. Takas edilen rehineler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovıch ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı.

ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçen operasyonun her aşamasını yürüten MİT'ten yapılan açıklamada, "Dünya genelinde gerginliğin tırmandığı dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için katkı sunmaya devam etmektedir. Ülkeler arasındaki her türlü sorunda diyalog kanallarının sonuna kadar açık tutulması yönünde çağrılarını sürdüren Türkiye ve MİT Başkanlığı, tüm tarafların bir araya geldiği ortak platformlar kurma ve ara buluculuk faaliyetleri gerçekleştirme yönünde adımlar atmaktadır. MİT, istihbarat diplomasisi başta olmak üzere tüm istihbarat araçlarını kullanarak uluslararası alanda çatışmaların çözümüne katkı sağlamaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

Ankara, Rusya, Güvenlik, Cezaevi, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT Koordinatörlüğünde 7 Ülke Arasında Rehine Takası Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT Koordinatörlüğünde 7 Ülke Arasında Rehine Takası Gerçekleşti - Son Dakika
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