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MİT, PKK/KCK'lı teröristi Irak'ta etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'lı teröristi Irak'ta etkisiz hale getirdi

MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları tespit edilen 'Eriş Berxwedan' kod adlı PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Ahmet, Suriye'de rejim muhalifi hareketlerin başlaması sonrası Türkiye'ye gelmiş ve daha sonra Irak'a geçmişti.

MİT, PKK/KCK\'lı teröristi Irak\'ta etkisiz hale getirdi
04.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:27
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik eylem planları tespit edilen 'Eriş Berxwedan' kod adlı PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT'in saha ajanları, Irak'ta PKK/KCK'nın saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet'in yerini tespit etti. Türkiye'ye yönelik eylem planları tespit edilen Sadık Şeyh Ahmet, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

'Eriş Berxwedan' kod adlı Sadık Şeyh Ahmet, Suriye'de rejim muhalifi hareketlerin başlaması sonrası Türkiye'ye geldi. 2015 yılında Suriye'ye dönerek PKK/ YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye'de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak- İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket ediyordu.

Kaynak: DHA
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