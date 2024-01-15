MİT, PKK\'nın sözde sorumlularından Hülya Mercen\'i etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylem planlayan Hülya Mercen, 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. MİT'in hedef listesine alınan Mercen'in Metina'da olduğu tespit edildi. Alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızan MİT ajanları, teröristin, PKK'nın sözde orta saha sorumlusu olarak Türkiye'ye geçeceğini belirledi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen, Metina'da etkisiz hale getirildi. 32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen'in nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.

Örgüt bünyesinde kritik önemde olan teröristin, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi'ne üye olduğu, aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı'nda kadın teröristleri komuta eden Mercen'in etkisiz hale getirilmesinin, örgütte yönetim boşluğuna neden olduğu kaydedildi.