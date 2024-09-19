MİT'ten Gara'da PKK/KCK Operasyonu

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, istihbarat çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gara sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı terörist Yiğit'in, örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatıyla Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini belirledi.

Konumu tespit edilen Yiğit, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Şırnak kırsalında 2007'de örgütsel faaliyetlerine başlayan Yiğit, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen silahlı ve el yapımı patlayıcılı terör eylemlerine katıldı.

Hendek-barikat olaylarında da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize eden Yiğit, 2018'de Suriye'de terör örgütü YPG bünyesinde faaliyet gösterdi. Yiğit, son olarak Irak'ın Gara alanında örgütsel faaliyet yürüttü.