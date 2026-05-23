MİT'ten Suriye'de DEAŞ Operasyonu
MİT'ten Suriye'de DEAŞ Operasyonu

23.05.2026 11:08
MİT, Suriye'de yakaladığı 10 DEAŞ'lı teröristi Türkiye'ye getirdi; 1'i Ankara Garı saldırısı ile bağlantılı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bülten ile aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT, yapılan istihbarı çalışmalar sonucu kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 10 şüphelinin Suriye'de olduğunu tespit etti ve Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışma yürütülmeye başlandı. Şüphelilerin yerleri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'den Suriye'ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli 10 şüpheli yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

ANKARA GARI SALDIRISI İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi. Yakalanan DEAŞ'lı 10 teröristten 1'inin, 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleri ile bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. DEAŞ'lı 10 terörist emniyette verdikleri ifadelerinde; DEAŞ tarafından verilen eylem talimatlarına, DEAŞ bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimlere, DEAŞ adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin detayları anlattı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1'inin ise gözaltı süreci uzatıldı.

BOMBA DÜZENEKLERİNDEN PARMAK İZİ ÇIKTI

DEAŞ'lı teröristlerden Ömer Deniz Dündar'ın 2015'te 109 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ankara Gar saldırısını düzenleyen teröristlerle irtibatı bulunduğu belirlendi. 2014'te DEAŞ'a katılmak için Suriye tarafına geçtiği, pek çok çatışmaya katıldığı, terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırı ile de bağlantılı olduğu tespit edildi. 2017 yılında Türkiye'de olası eylemlerin önüne geçilmesi için düzenlenen operasyonlar sırasında yakalanan, intihar kemerli 2 saldırganın üzerlerinde yer alan bomba düzeneklerine yönelik yapılan parmak izi tespitinde Ömer Deniz Dündar'ın da parmak izine rastlandığı belirlendi.

ÖRGÜTÜN İSTİHBARAT SÖZDE EMİRİ

Yakalanan teröristlerden DEAŞ'ın Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora'nın da 2014'te DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye geçtiği, DEAŞ içerisinde farklı birimlerde görev aldığı, pek çok çatışmaya katıldığı belirlendi. Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde görev alan teröristin, sözde Türkiye Vilayeti unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı belirlendi.

ENGELLİ TERÖRİST, LOJİSTİK İHTİYAÇLARI KARŞILAMIŞ

Teröristlerden Kadir Gözükara'nın da DEAŞ'a bağlı faaliyet yürüten 'Dokumacı' grubu lideri Mustafa Dokumacı'nın yönlendirmesi ile 2015'te DEAŞ'a katıldığı, engelli olması nedeniyle örgüt içerinde silahlı faaliyetlerde bulunmadığı ancak Suriye'ye gelen örgüt unsurlarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamada görev aldığı belirlendi. Diğer teröristlerin de örgüt içerisinde farklı birimlerde görev aldıkları ve çatışmalara katıldıkları belirlendi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

