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MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü - Son Dakika
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MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

16.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 10:17
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin kadın yapılanması sözde sorumlularından "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK EYLEMSEL FAALİYETLERİ ORGANİZE EDİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/PAJK sözde meclis üyesi ve PAJK Suriye sözde sorumlularından olan Liman Suweyş, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyordu. Türkiye'ye sınır olan Kamışlı bölgesinde Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktaran ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize eden Suweyş, Türkiye'ye yönelik faaliyetleri sebebi ile MİT'in hedef listesindeydi.

MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü

SAHA AJANLARINA TALİMAT VERİLDİ

Suweyş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verildi. Kamışlı'da bulunduğu belirlenen terörist Suweyş, anlık takibe alındı. Uygun zamanda MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonla Suweyş etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü

SÜLEYMANİYE YAPILANMASINDA SORUMLU OLARAK FAALİYET YÜRÜTTÜ

Aslen Suriye Amudeli olan ve "Rihan Amude" ile "Reyhan" kod adlarını kullanan Liman Suweyş, 2010'da örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Örgütün en üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020 yılında PKK/YPG'nin Irak Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüttü.

MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü

PAJK'IN SURİYE SÖZDE SORUMLUSU

Irak'ın ardından Suriye'ye geçiş yapan Liman Suweyş, kadın örgüt mensuplarının sözde sorumluluğunu yaptı. 2022 yılında ise yeniden PKK/YPG'nin Suriye'deki kadın yapılanması KONGRA-STAR'ın Irak Süleymaniye'deki sözde sorumlusu oldu. Suweyş, son olarak PAJK'ın Suriye sözde sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

MİT\'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
YORUMLAR (8)
  • FATİH ŞAHİN: Diri diri yakmak lazım bu hainleri Az kaldı bekleyin!!! Yanıtla 59 4
  • bülent C.: Mit in eline sağlık. Fotoğraf karesindeki diğer teröristlerinde biran önce temizlenmesi dileğiyle Yanıtla 49 0
  • Emrah Aykol: Neden bu pkk li kadınlar hep çirkin.. ?????? Yanıtla 35 1
  • Serkan Basar: iyide şimdiye kadar nasıl yaşadı?? ve biz neden ölülerini hiç görmüyoruz? bunların ölülerine ne oluyor yakılıyor galiba? Yanıtla 9 5
  • Coronaci : Napacan ölüsunu dustugu yerde curusun.. 10 2
  • Serkan Basar: yavvv baba tamam elinize kolunuza sağlıkta biz bunların leşlerini niye göremiyoruz?? Yanıtla 5 7
  • Mustafa Dağdaş: Bit lerden sorumlu bitli bakan gebermiş darısı diğer bitliilerin başına Yanıtla 3 0
  • Serkan Basar: coronacı düşüyorsa tabi :) Yanıtla 2 0

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