MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet\'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
26.02.2026 15:26  Güncelleme: 16:39
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu Türkiye'de sansasyonel eylem arayışında olan 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, Türkiye'de sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İstanbul'da örgütün illegal yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, 4 kişinin kentteki kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT ve Emniyet ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütlerine yönelik koordineli çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 3 Şubat 2026 tarihinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon gerçekleştirilmişti. İstanbul'daki DHKP-C hücrelerine yönelik son operasyonun da, aşırı sol terör örgütlerine karşı sürdürülen eşgüdümlü mücadelenin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Leyla.06 Leyla.06:
    Bir asker eşi olarak Devletimle , polis ve askerimizle, tüm güvenlik güçlerimiz le gurur duyuyorum. Rabbim sizi korusun. Ayaklarınıza taş değmesin. 89 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    idam şart oldu 52 2 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    sayın öcalan ? 1 0
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Devletim varolsun. 43 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
