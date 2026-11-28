(ANKARA) - MLSA'nın 2025-2026 adli yılı Dava İzleme Raporu'na göre, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında izlenen 201 davada bin 313 kişi yargılandı. Sonuçlanan davalarda beraat oranı yüzde 57'den yüzde 46'ya gerilerken mahkumiyet oranı yüzde 20'den yüzde 37'ye çıktı. Gazetecilerin sanık olduğu davaların toplam davalar içindeki payı ise yüzde 63'e yükseldi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 2025-2026 adli yılına ilişkin Dava İzleme Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, 1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 döneminde 17 ilde, 123 mahkemede görülen 201 davanın 361 duruşması izlendi. Bu davalarda toplam bin 313 kişi yargılandı. Raporda, ifade ve basın özgürlüğü davalarında mahkümiyet oranındaki artışa işaret edildi. İzlenen davaların 82'sinde esas hakkında karar verildi. Bu davaların yüzde 46'sı beraatle sonuçlanırken yüzde 37'sinde tüm sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verildi. Altı davada karma karar çıktı. Bir önceki adli yılda yüzde 57 olan beraat oranı 11 puan gerilerken yüzde 20 olan mahkümiyet oranı 17 puan arttı.

GAZETECİLERİN YARGILANDIĞI DAVALARIN PAYI YÜZDE 63

Rapora göre, yargılanan bin 313 kişinin yüzde 41,8'ini aktivistler, yüzde 22'sini gazeteciler ve basın çalışanları, yüzde 18,7'sini öğrenciler oluşturdu. Gazeteciler ve basın çalışanlarından 289 kişi, 127 ayrı davada sanık olarak yer aldı. İzlenen davaların yüzde 63'ünde en az bir gazeteci sanık sandalyesine oturdu. Gazetecilerin yargılandığı dava sayısı önceki adli yılda 162 iken bu dönemde 127'ye geriledi ancak toplam davalar içindeki oranı yüzde 59'dan yüzde 63'e yükseldi.

Gazetecilere yöneltilen suçlamaların başında 36 davayla "örgüt üyeliği" veya "örgüte yardım" geldi. Bu suçlamayı 21 davayla "örgüt propagandası", 14'er davayla "kamu görevlisine hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları izledi. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen TCK 217/A kapsamında 16 dava açıldı. Bu davaların 14'ünde gazeteciler yargılandı. Bir önceki adli yılda 13 davada kullanılan bu suçlamanın sayısındaki artış raporda dikkati çekilen başlıklardan biri oldu.

291 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Raporda, izleme döneminde 36 davada 94 kişi hakkında ceza hükmü kurulduğu belirtildi. 90 sanığa verilen hapis cezalarının toplamı 291 yıla ulaştı. Ancak bu toplamın 196 yılı, Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği (TUAD) yöneticileri ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatların da aralarında bulunduğu 50 sanıklı tek bir davada 28 kişiye verilen cezalardan oluştu.

Söz konusu davada 28 Ocak 2026'da 28 sanık, 1 yıl 3 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Bu dava dışında kalan 35 davada 66 kişiye toplam 96 yıl hapis cezası verildi. Rapora göre, üç davada toplam 600 bin 187 lira 95 kuruş tazminata hükmedildi. Bu tutarın 570 bin 187 lira 95 kuruşu, gıda mühendisi Bülent Şık'ın bir şirketin ürünlerine ilişkin bilimsel açıklamaları nedeniyle açılan davada verilen tazminat kararından oluştu.

BİR YILDA 6-7 AYRI DAVADA YARGILANAN GAZETECİLER

Raporda, bazı gazetecilerin aynı adli yıl içinde birden fazla davada yargılanmasına da dikkat çekildi. Barış Pehlivan 7, Barış Terkoğlu 6, Furkan Karabay 6, Rüstem Batum 3, Öznur Değer 3, İsmail Arı 3 ve Timur Soykan 3 ayrı davada sanık olarak yer aldı.

Gazetecilere yönelik davalarda yargı mensuplarının şikayetçi olduğu dosyaların da arttığı belirtildi. Şikayetçisi belirlenebilen 110 davanın 51'inde kamu görevlileri veya kamu kurumları müşteki oldu.

DURUŞMALARIN YÜZDE 55'İ, 15 DAKİKADAN KISA SÜRDÜ

MLSA gözlemcilerinin izlediği duruşmalara ilişkin verilerde, yargılama süreçlerindeki sorunlar da ortaya konuldu. Buna göre, duruşmaların yüzde 68'i geç başladı, yüzde 55'i, 15 dakikadan kısa sürdü. Savunma avukatlarının tanık dinletme taleplerinin yüzde 87'si reddedildi. Duruşmaların yüzde 42'sinde sanıklar salonda bulunmazken, SEGBİS bağlantısının kaydedildiği 46 duruşmanın 25'inde sanıklarla bağlantı kurulamadı. Ayrıca 19 davanın 30 duruşmasında sanıklar, gözaltında veya cezaevinde kötü muameleye maruz kaldıklarını beyan etti.

19 MART PROTESTOLARINA İLİŞKİN DAVALAR

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te tutuklanmasının ardından başlayan protestolara ilişkin davalar da değerlendirildi. Bu süreçle doğrudan bağlantılı 11 davada 269 kişi yargılandı. Sanıkların 140'ını üniversite öğrencileri, 87'sini aktivistler oluşturdu. Saraçhane eylemlerine ilişkin 35, 49 ve 66 sanıklı davalar ile eylemleri takip ederken gözaltına alınan 8 gazeteci ve 4 avukatın yargılandığı dava beraatle sonuçlandı. Raporda, Saraçhane davalarında 10 dosyada toplam 542 kişinin beraat ettiği belirtildi.

MLSA, raporun sonuç bölümünde, "ifade ve basın özgürlüğünün yargı eliyle sınırlandırılmasının istisnai değil, kurumsallaşmış bir pratik haline geldiği" değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, "haber yapmak, barışçıl eylemlere katılmak veya sosyal medyada görüş bildirmek nedeniyle kişilerin sanık sandalyesine oturduğu" ifade edildi.