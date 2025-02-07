Mobil Yatakhaneyle Madencilere Konfor - Son Dakika
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Mobil Yatakhaneyle Madencilere Konfor

Zonguldak'taki mobil yatakhane, madencilerin kurtarma çalışmalarında konfor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

07.02.2025 23:23
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Madencilerin mobil yatakhanesi zorlu görevlerde konfor sağlıyor

ZONGULDAK - Maden kazaları ve depremlerde hayat kurtaran ekipler için özel olarak tasarlanan mobil yatakhane, kurtarma çalışmalarında görevli madencilere barınma, dinlenme ve hijyen imkanı sunuyor. 24 ranza tipli yatak bulunan yatakhanede rahatlıkla temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayan ekipler, görevlerine daha verimli şekilde odaklanabiliyor.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı'na bağlı Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda, madencilik branşlarından seçilen ekipler, doğal afetler ve maden kazaları gibi önemli olaylarda çalışma performanslarını yüksek tutmak amacıyla 2018 yılında hizmete alınan mobil yatakhane ile destekleniyor. 13 metre uzunluğunda ve kanatları açıldığında 4 metre genişliğe sahip yatakhanede, işçiler temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Banyolar ve tuvaletlerin bulunduğu yatakhanenin ön kısmında ise buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, televizyon ve bulaşık makinesinin bulunduğu mutfak bölümü yer alıyor. Yatakhane, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi, büyük maden kazaları, sel felaketi gibi önemli olaylarda görevlendirilen TTK tahlisiye ekibine hizmet verdi.

Tahlisiye istasyonunda görevli Endüstri Mühendisi Muharrem Atik, sosyal alanı da bulunan yatakhanenin, görevlendirilen personelin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını anlattı. Atik, tırın 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük deprem felaketinde bölgeye sevk edilen madenciler için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konuşlandırıldığını da hatırlattı.

Atik, "Zaten madenciler sahada vardiya usulü çalışıyor. Bir grup dinlenmeye geçtiğinde diğer grup sahaya çalışmaya geçiyor. Tırda, günlük olarak 70 ila 80 kişiye hizmet verebilmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Yatakhanenin elektrik ihtiyacı jeneratörle, su ihtiyacı ise depolarla karşılanıyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Zonguldak, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Maden, Son Dakika

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