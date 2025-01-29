Mobilya Ustalarına Saygı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Mobilya Ustalarına Saygı Töreni Düzenlendi

Karabağlar Belediyesi ve İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası, mobilya sektörüne yıllarını vermiş ustalar için bir saygı töreni düzenledi. Törende 70'in üzerinde ustaya plaket takdim edildi.

29.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:56
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi ve İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası işbirliğiyle, yıllarını mobilya sektörüne adayan ustalar için saygı töreni düzenlendi. Mobilya Akademi de gerçekleşen etkinlikte 70'i aşkın mobilya ustasına plaket takdim edildi.

Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına CHP Meclis Üyesi Hidayet Petin, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanvekili Nevzat Artkıy, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mobilya ustaları katıldı.

Mobilyanın kalbi Karabağlar'da atıyor

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, törende yaptığı konuşmada, mobilya sektörüne yıllarca emek veren ustaların, sektörün temel taşı olduğunu belirterek "Mobilya sektöründe yıllarca emeğini, alın terini ve ömrünü bu işe adamış siz değerli ustalarımızla bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Karabağlar Belediyesi olarak, mobilya sektörünün geçmişten bugüne taşıdığı değeri ve kültürü yaşatmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Burada, Mobilya Akademi çatısı altında başlattığımız bu süreç, aslında sektörün geleceğine dair çok önemli bir adım. Ara eleman yetiştirmekten, sektörün uluslararası alanda daha güçlü bir yer edinmesine kadar birçok konuda sizlerle birlikte hareket edeceğiz" dedi.

"Geleceğe umutla bakıyoruz"

Başkan Kınay, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi küllerinden yeniden yaratma inancına atıfta bulunarak "Karabağlar, İzmir ve ülkemiz için geçmişteki emekleri unutmadan, geleceğe yönelik güçlü adımlar atacağız. Hem sektörü büyütecek hem de gençlerimize umut aşılayacağız. Bu inançla siz değerli ustalarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, aramızda olmayanları rahmetle anıyorum. Emeğiniz hiç unutulmayacak" diye konuştu.

"Geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor"

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da sektöre gönül veren ustaları onurlandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Özkoparan, "Yıllarını sektöre adayan, bizlere ilham olan, mobilya sektörünün mihenk taşları olan sizlere minnettarız. Karabağlar Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, sektörümüzün geçmişini onurlandırırken, geleceğine dair umutlarımızı güçlendiriyor. Başta Başkanımız Helil Kınay olmak üzere bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu dayanışma ve birliktelik, mobilya sektörünü çok daha ileriye taşıyacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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