Modacı Kemal Doğulu, eski menajerine hakaret ve tehdit iddiasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Modacı Kemal Doğulu, eski menajerine hakaret ve tehdit iddiasıyla hakim karşısına çıktı

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Modacı Kemal Doğulu, sosyal medya paylaşımlarıyla eski menajeri Tolga Ö.'ye hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Doğulu, suçlamaları kabul ederek, sözlerinin neden olduğu olaylar yüzünden pişman olduğunu belirtti. Duruşma başka bir tarihe ertelendi.

05.06.2024 12:41
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Onun yüzünden dükkanımı basan tefeciler kafama silah dayadı

Melihcan ÇALIŞKAN/ - MODACI Kemal Doğulu sosyal medya paylaşımlarıyla eski menajeri Tolga Ö.'ye hakaret ve tehdit iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul eden ve sözleri nedeniyle pişman olduğunu belirten Doğulu, "Onun yüzünden dükkanımı basan tefeciler kafama silah dayadı. Bir anlık sinirle sözkonusu cümleleri yazdım" dedi.

Modacı, DJ ve Televizyon programcısı Kemal Doğulu, sosyal medya hesabından bir süre birlikte çalıştığı eski menajeri Tolga Ö.'ye hakaret ve tehdit iddiasıyla hakim karşısına çıktı. İfade işlemlerini tamamlamadığı için hakkında yakalama kararı bulunan Kemal Doğulu, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğulu, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hazır bulundu.

"ONUN YÜZÜNDEN DÜKKANIMI TEFECİLER BASTI"

Duruşmadaki savunmasında konuşan Doğulu, "Öncelikle bu sektörde olduğum halde daha önce hiç adliye yüzü görmedim. Bu yüzden ki ifade işlemlerinin bittiğini sanıyordum fakat öyle değilmiş. İfade vermem gerekiyormuş." dedi.

Üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirten tutuksuz sanık Doğulu, "Sözkonusu paylaşımı yapan benim. Benim bir dönem menajerliğimi yapan bu kişi beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışımda sponsorumu, çevremi ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de dolandırıldığım ve sektörde çalışmaya devam ettiğim için, bana karşı bu eylemleri nedeniyle sinirlendim. Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı. Dükkanımı basan tefeciler kafama silah dayadılar. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın ve olay uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım. Fotoğrafını sosyal medyaya koymakla tehdit ettim ve koydum. Suçlamayı kabul ediyorum. Yazdığım sözler için pişmanım. Kendisi şikayetinden vazgeçerse ben de karşı dava açmaktan vazgeçerim ve dolandırıcılık suçundan şikayetçi olmam. Çünkü bu olaylar nedeniyle mağdurum" ifadelerini kullandı.

İfade işlemlerinin ardından duruşma başka bir tarihe ertelendi.

Modacı Kemal Doğulu, eski menajerine hakaret ve tehdit iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Kaynak: DHA

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