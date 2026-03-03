Modi, Arap Liderlerle Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Modi, Arap Liderlerle Telefon Görüşmesi Yaptı

03.03.2026 10:59
Hindistan Başbakanı Modi, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Ürdün liderleriyle bölgesel sorunları görüştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi; Bahreyn, Suudi Arabistan ve Ürdün liderleriyle bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bahreyn Kralı Al Halife ile görüşmesinde Modi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Tahran yönetiminin ABD üssü bulunan Bahreyn'e saldırıyla karşılık vermesini kınayarak dayanışma mesajı verdi.

Modi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüşmesinde bölgesel barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden sağlanmasının "son derece önemli olduğu" konusunda mutabık kaldıklarını belirterek "Bu zor zamanlarda Hint toplumunun refahına gösterdiği özen için kendisine teşekkür ettim." ifadesini kullandı.

Ürdün Kralı ile görüşmesinde bölgedeki gelişen durumdan duyduğu derin endişeyi vurgulayan Modi, "Ürdün halkının barışı, güvenliği ve refahı için desteğimizi yeniden teyit ettik. Bu zor dönemde Ürdün'deki Hint topluluğuna gösterdiği ilgi için kendisine teşekkür ettim." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Hindistan, Bahreyn, Güncel, Ürdün, Son Dakika

