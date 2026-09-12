Modi, BRICS zirvesinde Malezya, Etiyopya, Vietnam ve BAE liderleriyle görüştü - Son Dakika
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Modi, BRICS zirvesinde Malezya, Etiyopya, Vietnam ve BAE liderleriyle görüştü

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinde düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi marjında Malezya, Etiyopya ve Vietnam başbakanları ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi ile bir araya geldi. Görüşmelerde ticaret, savunma, yarı iletkenler, kritik mineraller ve temiz enerji gibi alanlarda ikili işbirlikleri ele alındı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinde düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi marjında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre Modi, zirve marjında çok sayıda liderle görüştü.

Modi, Enver İbrahim ile görüşmesinde, mayıs ayında Malezya'ya gerçekleştirdiği ziyaret temelinde ticaret, yatırım, savunma, güvenlik, yarı iletkenler, altyapı, dijital ekonomi, enerji, finansal teknoloji, eğitim, turizm ve iki ülke arasındaki bağlar dahil çeşitli alanlardaki ikili işbirliklerini ele aldı.

Ayrıca, Modi ile Enver iki ülkenin karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren önemli bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Hindistan Başbakanı Modi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Enver ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu, iki ülke ilişkilerinin yarı iletkenler, kritik mineraller, temiz enerji, altyapı ve yetenek hareketliliği gibi yeni alanlara doğru ilerlediğini ifade etti.

Gelişen savunma ortaklıklarının, karşılıklı yatırımların ve halklar arası derinleşen bağların kapsamlı stratejik ortaklıklarındaki yeni ivmeyi yansıttığını vurgulayan Modi, Hindistan ile Malezya'nın birlikte çalışmaya devam edeceğini ve bu ilişkinin tüm potansiyelini gerçekleştireceğini belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşme

Modi, zirve marjında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile de bir araya geldi.

İki lider, ekonomi, savunma ve güvenlik sektörleri dahil çeşitli alanlarda Hindistan-Etiyopya Stratejik Ortaklığı'nı güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Ayrıca, iki lider Küresel Güney için ortak seslerini yineledi, karşılıklı ilgi alanlarındaki bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hindistan Başbakanı Modi, görüşmeye ilişkin paylaşımında, Hindistan ile Etiyopya'nın eski dostluklarını yeni bir noktaya taşıdığını, Hindistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette Başbakan Abiy Ahmed'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Görüşmede savunma, kapasite geliştirme, yatırım bağlantıları, kritik mineraller, temiz enerji ile sağlık hizmetleri konularının ele alındığını aktaran Modi, birlikte Hindistan-Afrika bağlarını güçlendireceklerini ve Küresel Güney'in sesini daha da yükselteceklerini ifade etti.

Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ile görüşme

Jaiswal, Modi'nin Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ile de bir araya geldiğini, iki liderin Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ın Mayıs 2026'da Hindistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında "Geliştirilmiş Kapsamlı Stratejik Ortaklık" düzeyine yükseltilen ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemeyi ele aldıklarını belirtti.

İki liderin de çeşitli bölgesel ve küresel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulundukları, ortaklıkların daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit ettikleri vurgulandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile görüşme

Modi, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin de paylaşımda bulundu.

Hindistan-BAE ilişkilerinin son birkaç yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini, hedeflerini daha da yükseğe taşıdıklarını belirten Modi, Al Nahyan ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Modi, Al Nahyan ile savunma, yapay zeka, uzay, kritik mineraller, enerji, gıda güvenliği alanlarında stratejik ortaklıklarını daha ileriye taşımayı görüştüklerini bildirdi.

Yatırım ilişkilerinden stratejik enerji altyapısı ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'na (IMEC) bağlantı alanlarındaki yeni imkanlara kadar önlerinde muazzam bir potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Modi, Batı Asya'da belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde güçlü Hindistan-BAE ilişkisinin istikrar, refah ve barışın sembolü olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Modi, BRICS zirvesinde Malezya, Etiyopya, Vietnam ve BAE liderleriyle görüştü - Son Dakika

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