Modi: Diyalog ve Diplomasi Öncelikli

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS Liderler Zirvesi'nde dünyanın zorlu durumlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Diyalog ve diplomasiyi destekliyoruz, savaşı değil." dedi.

Hint basınındaki haberlere göre, Modi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16'ncısı düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin dar kapsamlı toplantısında konuştu.

Zirvenin, dünyanın birçok zorlukla karşı karşıya olduğu bir dönemde yapıldığına dikkati çeken Modi, "Diyalog ve diplomasiyi destekliyoruz, savaşı değil." ifadesini kullandı.

Modi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi küresel kuruluşlarda reforma gidilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Terör ve şiddete karşı mücadelede küresel işbirliği çağrısı yaparak bu konuda çifte standart olmaması gerektiğini vurgulayan Modi, enflasyonla mücadele ve gıda, enerji, sağlık, su kaynaklarının güvenliği gibi konuların, dünyadaki tüm ülkelerin önceliği olması gerektiğini belirtti.

Teknolojik gelişmelerin siber güvenlik, "deepfake", yanlış bilginin yayılması gibi yeni sorunlara yol açtığını belirten Modi, bu konuda BRICS'ten "büyük beklentiler" olduğunu kaydetti.