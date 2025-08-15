Modi, Hint Yapımı Yarı İletken Çipleri Hızla Piyasaya Sürecek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl bitmeden Hint yapımı yarı iletken çipleri piyasaya sunmak için çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.

Modi, Hindistan'ın bağımsızlığının 79'uncu yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, ülkeyi birçok alanda kendi kendine yeten bir konuma getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yarı iletken teknolojilerinin dünya sahnesinde bir güç simgesi haline geldiğini ifade eden Modi, Hindistan'ın bu alandaki çalışmalarının eskiye dayandığına işaret etti.

Modi, Hindistan'ı bu alanda daha ileri taşımak için çalışmaların hızlandırıldığını söyleyerek, Hint yapımı yarı iletken çiplerin yıl sonuna kadar piyasada yer edineceğini dile getirdi.

Nükleer enerji konusunda da adımların atıldığını aktaran Modi, 2047'ye kadar ülkenin bu alandaki kapasitesini 10 katından fazlasına çıkarmak istediklerini kaydetti.