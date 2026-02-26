Modi, İsrail'de İlişkileri Güçlendirdi - Son Dakika
Modi, İsrail'de İlişkileri Güçlendirdi

26.02.2026 16:28
Hindistan Başbakanı Modi, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ikili ilişkileri güçlendirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ikili ilişkileri daha da güçlendirme ve stratejik işbirliğini genişletmenin yollarını ele aldı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre Hindistan Başbakanı Modi, İsrail'e 9 yıl aradan sonra yaptığı ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi.

İkili, ilişkileri daha da güçlendirme, stratejik işbirliğini genişletme ve Hindistan ile İsrail halkları arasındaki bağları güçlendirmenin yollarını görüştü.

India Today'in haberine göre, Modi yaptığı açıklamada Hindistan-İsrail ilişkilerinin "derin güven, ortak demokratik değerler ve güçlü insani ilkeler üzerine kurulu" olduğunu ifade etti.

Modi, iki ülke arasındaki ilişkilerin "zamana direndiğini" ve "özel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

İki günlük resmi ziyaret için geldiği İsrail'de meclis genel kuruluna hitap eden Modi, ülkesinin şu anda ve gelecekte İsrail'in yanında tam bir inançla durduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

