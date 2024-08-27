Modi, Ukrayna ziyareti hakkında Putin'e bilgi verdi - Son Dakika
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Modi, Ukrayna ziyareti hakkında Putin'e bilgi verdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonda bilgi verdi. Putin, Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Modi, başkent Kiev'e yaptığı ziyaretle ilgili Putin'e bilgi vererek, Ukrayna'daki durumun siyasi ve diplomatik çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti. Putin de görüşmede, Kiev yönetimi ile Batı'nın 'yıkıcı' siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, meselenin çözüm yollarına dair Rusya'nın temel yaklaşımını anlattı. Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, ekonomi ticaret alanında sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ilgili konular istişare edildi. Putin ve Modi, iki ülkenin BRICS kapsamındaki etkileşiminden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Modi, Rusya'nın başkanlığında Kazan kentinde ekimde gerçekleşecek BRICS zirvesine katılacağını belirtti. Görüşmede, ikili temasların çeşitli seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Hindistan Başbakanı Modi, temmuz başında Rusya'ya gelerek Putin ile görüşmüş, geçen hafta da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya gelmişti.

27.08.2024 14:17
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonda bilgi verdi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Modi, başkent Kiev'e yaptığı ziyaretle ilgili Putin'e bilgi vererek, Ukrayna'daki durumun siyasi ve diplomatik çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Putin de görüşmede, Kiev yönetimi ile Batı'nın "yıkıcı" siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, meselenin çözüm yollarına dair Rusya'nın temel yaklaşımını anlattı.

İkili ilişkiler

Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, ekonomi ticaret alanında sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ilgili konular istişare edildi.

Putin ve Modi, iki ülkenin BRICS kapsamındaki etkileşiminden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Modi, Rusya'nın başkanlığında Kazan kentinde ekimde gerçekleşecek BRICS zirvesine katılacağını belirtti.

Görüşmede, ikili temasların çeşitli seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Hindistan Başbakanı Modi, temmuz başında Rusya'ya gelerek Putin ile görüşmüş, geçen hafta da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Modi, Ukrayna ziyareti hakkında Putin'e bilgi verdi - Son Dakika

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