Modi ve Macron'dan Ekonomik Güvenlik Diyaloğu - Son Dakika
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Modi ve Macron'dan Ekonomik Güvenlik Diyaloğu

15.06.2026 09:41
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Hindistan ve Fransa, kritik tedarik zincirleri için Ekonomik Güvenlik Diyaloğu başlatıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından güçlü tedarik zincirlerinin sağlanması amacıyla "Ekonomik Güvenlik Diyaloğu"nu başlatacaklarını duyurdu.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Fransa'yı ziyareti sırasında Nice kentinde Macron ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Macron ile görüşmelerin "üretken" geçtiğini belirten Modi, "Ülkelerimiz arasındaki uzun süreli dostluğu göz önünde bulundurarak ilişkilerimizi Özel Küresel Stratejik Ortaklığa yükseltme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Modi, görüşmelerinde savunma, teknoloji, uzay, güvenlik, terörle mücadele gibi çeşitli konularda işbirliğini derinleştirme meselesini ele aldıklarını aktardı.

Hindistan ve Fransa'nın ekonomik ilişkilerini geliştirmek için işbirliği yapacağını vurgulayan Modi, Hindistan-Avrupa Birliği (AB) Serbest Ticaret Anlaşması'nın (FTA) bu konuda "eşsiz ivme sağladığını" kaydetti.

Ayrıca Modi, kritik mineral ve teknoloji alanında daha güçlü tedarik zincirlerinin sağlanması amacıyla Fransa ile "Ekonomik Güvenlik Diyaloğu" başlatacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Modi ve Macron'dan Ekonomik Güvenlik Diyaloğu - Son Dakika

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