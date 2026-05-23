Modi ve Rubio, İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Modi ve Rubio, İkili İlişkileri Görüştü

23.05.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modi ve Rubio, Yeni Delhi'de güvenlik ve işbirliği konularını ele alarak ilişkileri güçlendirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaptıkları görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Dört günlük resmi ziyaret kapsamında Yeni Delhi'ye gelen Rubio'yu kabul eden Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede, "Hindistan-ABD Kapsamlı Küresel Stratejik Ortaklığı" kapsamında işbirliği, ikili ilişkilerin ilerletilmesi, bölgesel ve küresel güvenlik meselelerinin ele alındığını aktaran Modi, "Hindistan ve ABD, küresel fayda için yakın çalışmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Görüşmeye katılan ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor da X paylaşımında, tarafların, güvenlik, ticaret ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmenin yollarını istişare ettiğini aktardı.

Gor, Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump adına Modi'yi Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.

Rubio'nun Yeni Delhi ziyareti kapsamında Japonya, Avustralya ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla Quad toplantısına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ankara, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modi ve Rubio, İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
Arbeloa, Real Madrid’deki geleceğini duyurdu Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu
Dervişoğlu’ndan CHP’ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir
Sıla Gençoğlu’nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

15:33
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “kurultay“ mesajı: 40 gün içinde yapılmalı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "kurultay" mesajı: 40 gün içinde yapılmalı
15:30
Acun Ilıcalı’ya büyük şok Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 15:41:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Modi ve Rubio, İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.