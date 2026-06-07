Türkiye'nin farklı illerinden modifiye araç tutkunları, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araya geldi.
Havuzlar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda "Modifiye Tutkunları" Grubu tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 modifiye araç katıldı.
Çorlu Belediyesinin de destek verdiği etkinlikte "güzellik" ve "motor gücü" kategorilerinde yarışmalar yapıldı.
Araç sürücüleri zaman zaman gösteri yaparak dikkat çekerken, çocuklarıyla alana gelen aileler araçlarla fotoğraf çektirdi.
Son Dakika › Güncel › Modifiye Araç Tutkunları Çorlu'da Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?