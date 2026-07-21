Mogadişu'da Bakara Pazarı'nda Yangın

Somali'nin başkenti Mogadişu'nda bulunan ve ülkenin en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Bakara Pazarı'nda çıkan yangın, çok sayıda iş yerinde hasara yol açtı.

Yerel Şabele televizyonunun haberine göre, pazar yerinde sabah erken saatlerde başlayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangın nedeniyle çok sayıda dükkan ve çarşıda bulunan pek çok ürün kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Somali'nin en büyük ticaret merkezlerinden biri olarak bilinen Bakara Pazarı, binlerce esnafın geçim kaynağını oluşturuyor. Pazarda gıda ürünlerinden inşaat malzemelerine kadar çok çeşitli ürünlerin satışı yapılıyor.

Bakara Pazarı'nda geçmiş yıllarda da benzer yangınların meydana geldiği, bazı yangınların ise yakıt ürünlerinin satıldığı bölümlerde başladığı biliniyor.