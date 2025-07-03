Mogadişu'da Helikopter Kazası: 5 Asker Hayatını Kaybetti

Afrika Birliği (AfB) Somali Geçiş Misyonu'na ait bir helikopterin, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düşmesi sonucu 5 barış gücü askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uganda ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün Somali'nin Aşağı Şabel bölgesindeki Belidogle Havalimanı'ndan havalanan helikopterin, Mogadişu'daki havalimanına inişi sırasında düştüğü belirtildi.

Mi-24 tipi helikopterin Uganda birlikleri tarafından kullanıldığı aktarılan açıklamada söz konusu helikopterin düşme öncesi rutin bir askeri konvoya hava desteği sağlamak üzere görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, kazada, helikopterde bulunan 8 askerden 5'inin hayatını kaybettiği, pilot, yardımcı pilot ve uçak teknisyeninin ise kazadan sağ kurtulduğu ancak ağır yaralandıkları ve ciddi yanıkları bulunduğu kaydedildi.

Uganda ordusu sözcüsü Tuğgeneral Felix Kulayigye, yaralıların tedavi altına alındığını ifade etti.

Öte yandan, AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, yaptığı açıklamada, yaşanan "trajik olaydan" dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, ölen askerlerin ailelerine, Uganda hükümetine taziye dileklerini iletti.

Yaralılara acil şifalar dileyen Yusuf, "Afrika Birliği, Somali'de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için fedakarca görev yapan kahraman barış gücü mensuplarının katkılarını daima hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.