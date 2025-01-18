Moğolistan Cumhurbaşkanı Van\'da

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Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Van'ın Çaldıran ilçesinde İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın yazlık saray kalıntılarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Van'a gelen Ukhnaa ve beraberindeki heyet, Ferit Melen Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Havalimanında bir süre bekleyen Ukhnaa, daha sonra Bakan Yardımcısı Yazgı, Vali Balcı, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh, Moğolistan Kültür, Spor, Turizm ve Gençlik Bakanı Nomın Chınbat'ın da aralarında bulunduğu heyetle Çaldıran ilçesine geçti.

Kırgız Türkleri tarafından Hanköy Mahallesi'nde atlarla karşılanan Ukhnaa, İlhanlı Devleti hükümdarı Hülagü Han'ın inşa ettirdiği yazlık saray kalıntılarının bulunduğu alana geldi.

Burada kurulan çadırda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan ve Moğolistanlı arkeologlarca sunum yapılan Ukhnaa, araştırmalar sırasında elde edilen buluntuları inceledi, arkeologlardan bilgi aldı.

Kırgız Türklerinin geleneksel kıyafetlerini giyen Ukhnaa, alanda bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Doğan, 2019'da Moğolistan Devlet Üniversitesi ile kurdukları Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü'nde Türk ve Moğol kültürüne dair araştırma ve incelemeler yürüttüklerini söyledi.

Kaynaklarda adı geçen fakat nerede olduğu bilinmeyen Hülagü Han tarafından yaptırılan bir sarayın peşine düştüklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Gerek literatür taramaları gerekse de saha ve yüzey araştırmaları bizi buraya getirdi. 2022'de şu an bulunduğumuz sahada Hülagü Han tarafından 1259-1265 yılları arasında yaptırılan yazlık saray olduğunu ispat ettik. Bunun yanında alanda bir saray izi daha bulduk. Bunun dışında da bozkır şehir kültürünün izine rastladık. Dolayısıyla çalışmamız, Moğolistan'da büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Ukhnaa da Türkiye ziyareti kapsamında burayı özellikle görmek istedi. Bozkır geleneğinin, geleneksel inşa tekniklerinin kullanıldığı Anadolu'daki tek örnek ve Batı'daki en uç örnektir. Bundan sonra çalışmalarımız yoğunlaşarak devam edecek. 15, 20 yıl burada çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Amacımız burayı arkeolojik olarak tamamen çalıştıktan sonra belki bir rekonstrüksiyonla canlandırıp turizme kazandırmak."