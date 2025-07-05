Moldova-AB Zirvesi: Yatırım ve İşbirliği Vurgusu

Moldova'nın başkenti Kişinev'de Moldova- Avrupa Birliği (AB) Zirvesi gerçekleştirildi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Başbakan Dorin Recean, Parlamento Başkanı İgor Grosu ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katıldığı zirvede, Moldova'nın AB'ye üyelik süreci, 1 milyar 900 milyon dolarlık maddi destek, ekonomi, ticaret, güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi ele alındı.

"AB ile yakınlaşma, ekonomi alanında olumlu sonuçlar sağladı"

Sandu, zirvede yaptığı konuşmada, Moldova'nın AB'de kendini güvenli hissedeceğini belirterek, "AB ile yakınlaşma, ekonomi alanında olumlu sonuçlar sağladı. Dünyanın en büyük pazarı olan AB bize açıldı. Güvenli ve istikrarlı olan AB pazarına ürünlerimizin birçoğunu ihraç ediyoruz." dedi.

Avrupa ile yakınlaşmanın Moldova'nın kalkınmasını hızlandıracağını vurgulayan Sandu, AB'nin önümüzdeki üç yıl içinde 1 milyar 900 milyon dolar tutarında yatırım yapacağını ve bu kaynakları çeşitli alanlarda kullanacaklarını açıkladı.

Sandu, Rusya'nın, Moldova'nın AB yolundaki ilerlemesini engellemeye çalıştığını dile getirerek, "Halkımızın tercihine saygı duyulmuyor ve şantaj yapılıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da kalıcı barışın destekçisi olduklarını ve böyle bir savaşın bir daha yaşanmaması gerektiğini aktaran Sandu, "Ukrayna ve AB için güvenlik alanında güvenilir ortak olmaya devam edeceğiz. Moldova ve Ukrayna AB yolunda birlikte ilerliyor; bu entegrasyon, Avrupa'nın güvenliğini güçlendirecektir." diye konuştu.

"Moldova'nın güvenliğini ve istikrarını desteklemeye devam edeceğiz"

AB Konseyi Başkanı Costa da Moldova'yı desteklediklerini belirterek, "Ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumaya devam edeceğiz." dedi.

Moldova'nın AB'ye üye olma yolunda önemli adımlar attığını kaydeden Costa, "Moldova, AB'ye üyelik sürecinin bir sonraki aşamasına hazır. Artık bu yöndeki çalışmaları hızlandırma ve gerekli adımları atma zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Moldova'nın AB ile yakınlaşma süreci

Eski Sovyetler Birliğinden 1991'de bağımsızlığını kazanan Moldova, AB ile 1994'te ortaklık anlaşmasını imzalamıştı.

1998'de yürürlüğe giren bu anlaşma kapsamında, 2014'te Moldova vatandaşları için AB ülkelerine vizesiz seyahat kolaylığı sağlandı.

Mart 2022'de ülkesinin AB'ye katılımı için başvuruda bulunan Moldova'ya aday ülke statüsü verilmişti. Böylece AB ile Moldova arasında geçen yıl üyelik müzakereleri başlamıştı.

2030'a kadar AB'ye üye olmayı hedefleyen Moldova'da geçen yıl AB'ye katılım referandumu düzenlenmişti. AB'ye katılım amacıyla anayasada değişikliğin yapılmasına, vatandaşların yüzde 50,31'i "evet", yüzde 49,69'u ise "hayır" cevabı vermişti.