Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'dan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'dan Diplomasi Vurgusu

17.04.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maya Sandu, Antalya Diplomasi Forumu'nda barış için tüm ülkelerle çalışılması gerektiğini belirtti.

GÖKHAN ÇELİKER/AHMET FURKAN MERCAN - Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Karadeniz bölgesinde barış için tüm ülkelerle birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Sandu, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF'ye katılmayı önemli gördüklerini ve dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey temsilcilerin de bu motivasyonla foruma katıldıklarını aktaran Sandu, diğer ülkelerin temsilcileriyle görüşüp, sorunların çözümünde diplomatik olarak nasıl ilerlenebileceğini görmek için sabırsızlandığını belirtti.

Bölgesel barış için tüm çabaları takdir ettiklerini aktaran Sandu, Ukrayna halkının direncinin Moldova için barış anlamına geldiğini ve Ukrayna'nın direnişine yardımcı olan tüm ülkelerin desteğini takdir ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna'ya yardım etmesinin "Moldova için önemli olduğunu" vurgulayan Sandu, şöyle konuştu:

"Ancak durum hala zor. Moldova ekonomisi Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından etkileniyor ve biz de yardım etmeye çalışıyoruz. Karadeniz bölgesinde, bölgemize barış getirmek için tüm ülkelerle birlikte çalışmamız gerekiyor."

Çatışma döneminde "daha fazla" diplomasi

Bölgede mevcut enerji krizlerinin "ertesi gün dünyanın farklı yerlerinde hissedildiğine" işaret eden Sandu, "Özellikle bölgede daha kötü çatışmalar gördüğümüz şu dönemde daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var." dedi.

Ülkesinin ticari ilişkilerde ana ortaklarından birinin Türkiye olduğunu söyleyen Sandu, iki ülke arasındaki ticari alışverişleri daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye, Moldova için çok önemli bir ortak. Türkiye'den de birçok iyi ürün ithal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Moldova'ya gelen yatırımlar ve şirketler konusunda oldukça iyi bir işbirliğinin sürdüğünün altını çizen Sandu "Bu, şehirlerimizin ve topluluklarımızın gelişmesine yardımcı oluyor." diye konuştu.

Kişinev ve Ankara'nın "birlikte çalışması gereken" birçok konu olduğunu söyleyen Sandu, "Çünkü konular ortak. ve elbette güvenlik, çünkü aynı bölgenin parçasıyız ve güvenlik sorunları giderek daha karmaşık hale geliyor." dedi.

Moldova'da bulunan Gagauz topluluğunu "Türk kültürüne çok yakın" gördüklerini kaydeden Sandu, bu topluluğun Moldova'nın gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Karadeniz, Diplomasi, Ekonomi, Moldova, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:17:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
