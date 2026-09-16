Moldova'da aranan uyuşturucu şüphelisi Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Moldova'da aranan uyuşturucu şüphelisi Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı

Moldova\'da aranan uyuşturucu şüphelisi Esenyurt\'ta düzenlenen operasyonla yakalandı
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Moldova makamlarınca 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan I.R. (32), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

MOLDOVA makamlarınca 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Ion Rusu (32), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ile müşterek olarak uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, Moldova yetkili makamlarınca 'Uyuşturucu ticareti' suçu kapsamında ülkeye iadesinin sağlanması amacıyla kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan I.R.'nin yakalanması için 15 Eylül'de Esenyurt'ta tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Ion Rusu yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli yasal işlemleri tamamlanacak olan şüphelinin, hakkında yürütülen adli süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Moldova'da aranan uyuşturucu şüphelisi Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moldova'da aranan uyuşturucu şüphelisi Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı - Son Dakika
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