Momika'nın Ölümü: Kur'an Yakma Provokasyonlarıyla Tanınan İsim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Momika'nın Ölümü: Kur'an Yakma Provokasyonlarıyla Tanınan İsim

Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla bilinen Salwan Momika, İsveç'te vurularak öldürüldü.

30.01.2025 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Salwan Momika'nın, vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, 38 yaşındaki Momika dün gece Södertälje kentindeki bir apartman dairesinde vurularak öldürüldü.

Salwan Momika, Tiktok'ta canlı yayın yaparken evinde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, Momika'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis, şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Yargılanıyordu

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem'in nefret suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanmaları 16 Ocak'ta başlamıştı.

Stockholm Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Salwan Momika ile Salwan Najem adındaki iki sanığın, dört ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma eyleminde bulunarak "etnik ya da ulusal bir gruba karşı nefret suçu işledikleri" gerekçesiyle yargılandığı bildirilmişti.

Mahkemenin kararını 31 Ocak Cuma günü saat 11.00'de açıklaması bekleniyordu.

Momika ve Najem'in Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Salwan Momika ve Salwan Najem, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika ve Najem daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Momika, 24 Ağustos 2023'te de Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika, son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İsveç, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Momika'nın Ölümü: Kur'an Yakma Provokasyonlarıyla Tanınan İsim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Momika'nın Ölümü: Kur'an Yakma Provokasyonlarıyla Tanınan İsim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.