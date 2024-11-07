Momo'nun İlk Sinema Filmi 2025'te

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TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Akıllı Tavşan Momo", ilk sinema filmiyle beyazperdede küçük dostlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı film, 28 Mart 2025'te sinemaseverlerle buluşacak.

Film, uluslararası standartlarda animasyon kalitesi ve sürükleyici hikayesiyle çocukların ve büyüklerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Çocukların hayal gücüne hitap eden bir hikaye sunan yapım, dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel temaları işlerken, hayvan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi de çocuklara anlatmayı amaçlıyor.

Uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle hazırlanan filmin yapım sürecinde, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden 150'den fazla animatör görev aldı.

Öyküsünü Gül Ebru Turna, senaryosunu Serap Özgür'ün kaleme aldığı filmin yapımcılığını Mustafa Karayer, yönetmenliğini ise Mahmut Hasan üstlendi.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Şarkılı Orman'daki sakin yaşam, Momo'nun Timtim'i kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğrar. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak onu satmaya çalışır. Momo ise sadık dostlarıyla birlikte Yumi'yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu dünyaya adım atar."